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Камоцци считает, что Промес способен обогнать Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ

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Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил мнение, что форвард московской команды Квинси Промес может стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги среди легионеров.
Камоцци считает, что Промес способен обогнать Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ
  • AP

«Конечно, Промес может обогнать Вагнера и Азмуна и стать лучшим легионером-бомбардиром в истории чемпионата России в этом сезоне. Квинси приходится каждой игрой доказывать, что он достоин этого звания», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и в 2021-м вернулся в московский клуб. Всего за красно-белых он провёл 181 матч, в которых забил 84 мяча и отдал 43 голевые передачи.

Ранее Камоцци прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост руководителя в столичном клубе.

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