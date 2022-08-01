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Карпин высказался о возможном возвращении Шомуродова в «Ростов»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возможный уход нападающего Элдора Шомуродова из «Ромы».
Карпин высказался о возможном возвращении Шомуродова в «Ростов»
  • Gettyimages.ru

«Если представится возможность вернуть Шомуродова в «Ростов», тогда будем думать. При чём здесь я и Шомуродов? Я его уже два или три года не тренирую. У Моуринью спросите!» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что в «Ростове» следят за Шомуродовым по мере возможности, однако это не имеет особого смысла, поскольку форвард не играет.

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери отреагировал на информацию об интересе к Шомуродову.

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