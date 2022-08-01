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Терюшков планирует обсудить в Госдуме тему спортивного суверенитета России

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков намерен обсудить в Госдуме тему спортивного суверенитета России.
Терюшков планирует обсудить в Госдуме тему спортивного суверенитета России
  • РИА Новости

«Российский спорт вот уже пять месяцев в анабиозе. Наиглавнейшая задача сейчас — устранить противоречия в системе норм права, регулирующего сферу спорта в нашей стране. На сентябрь планирую проведение круглого стола в Государственной думе с участием заинтересованных ведомств и организаций по теме спортивного суверенитета России», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Терюшков прокомментировал запрет Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых игроков.

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