Матыцин вручил Роману Ротенбергу награду за заслуги в развитии физкультуры и спорта
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).
41-летний специалист совмещает посты наставника СКА, первого вице-президента ФХР и генерального директора клуба из Санкт-Петербурга. Под его руководством СКА дошёл до финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина столичному ЦСКА.
Ранее Матыцин вручил олимпийской чемпионке по теннису Анастасии Павлюченковой орден Дружбы в честь победы на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.