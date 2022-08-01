Матыцин вручил Роману Ротенбергу награду за заслуги в развитии физкультуры и спорта

Министр спорта Олег Матыцин вручил главному тренеру петербургского хоккейного СКА Роману Ротенбергу почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).

41-летний специалист совмещает посты наставника СКА, первого вице-президента ФХР и генерального директора клуба из Санкт-Петербурга. Под его руководством СКА дошёл до финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина столичному ЦСКА.

Ранее Матыцин вручил олимпийской чемпионке по теннису Анастасии Павлюченковой орден Дружбы в честь победы на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.