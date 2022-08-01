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Ирматов войдёт в состав ЭСК РФС

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Известный футбольный арбитр Равшан Ирматов войдёт в состав Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).
Ирматов войдёт в состав ЭСК РФС
  • AP

«Позвонили из РФС, спросили, могу ли я войти в ЭСК. Скоро начну помогать комиссии — буду давать свои комментарии по тем или иным моментам», — приводит слова Ирматова Metaratings.

Он также заявил, что не знает, будут ли в комиссии иностранные судьи.

Напомним, что арбитры РПЛ перестали получать назначения на матчи еврокубков после того, как ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что глава РФС Павел Каманцев назначен председателем ЭСК.

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