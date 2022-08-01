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Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что по игрокам были предложения от победителей Лиги чемпионов

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Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал, что у футболистов были предложения от топ-клубов.
Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что по игрокам были предложения от победителей Лиги чемпионов
  • Legion-Media

«Предложения от топ-клубов были у обоих. Это серьёзные клубы из Англии, Испании, Франции и Италии. В этом списке два клуба, которые побеждали в Лиге чемпионов», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 79 матчей, забил 17 мячей и отдал 18 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 35 игр, 11 голов и восемь ассистов.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что «Зенит» поднял зарплаты бразильцам Малкому и Клаудиньо, чтобы сохранить их в клубе.

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