Источник: Жердев не смог пройти просмотр в минском ХК «Динамо»

Российский форвард Николай Жердев не сумел пройти просмотр в ХК «Динамо-Минск».

Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккейная варка».

Сообщалось, что 37-летний спортсмен подписал с клубом просмотровый контракт и сыграл две товарищеские встречи, в которых отметился результативной передачей.

Жердев провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 408 матчей и набрал 232 очка.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за словацкий «Братислава Кэпиталз» и итальянский «Мерано».

Ранее сообщалось, что Татьяна Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо».