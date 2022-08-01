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Источник: Жердев не смог пройти просмотр в минском ХК «Динамо»

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Российский форвард Николай Жердев не сумел пройти просмотр в ХК «Динамо-Минск».
Источник: Жердев не смог пройти просмотр в минском ХК «Динамо»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккейная варка».

Сообщалось, что 37-летний спортсмен подписал с клубом просмотровый контракт и сыграл две товарищеские встречи, в которых отметился результативной передачей.

Жердев провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 408 матчей и набрал 232 очка.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за словацкий «Братислава Кэпиталз» и итальянский «Мерано».

Ранее сообщалось, что Татьяна Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо».  

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