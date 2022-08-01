Источник: Жердев не смог пройти просмотр в минском ХК «Динамо»
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккейная варка».
Сообщалось, что 37-летний спортсмен подписал с клубом просмотровый контракт и сыграл две товарищеские встречи, в которых отметился результативной передачей.
Жердев провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 408 матчей и набрал 232 очка.
В минувшем сезоне хоккеист выступал за словацкий «Братислава Кэпиталз» и итальянский «Мерано».
Ранее сообщалось, что Татьяна Ловец стала тренером по общефизической подготовке в минском ХК «Динамо».