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Каррера считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2022/23

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы красно-белых в чемпионате России в сезоне-2022/23.
Каррера считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2022/23
  • AP

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба. Когда футболист играет в «Спартаке», он обязан думать только о максимальных целях», — цитирует Карреру Sport24.

Он также подчеркнул, что в футболе многое решает ментальность.

Напомним, что игра «Спартак» — «Оренбург», которая прошла на поле стадиона «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с семью очками.

Красно-белые в четвёртом туре сыграют на выезде с «Уралом» 6 августа.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом».

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