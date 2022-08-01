Каррера считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2022/23
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«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба. Когда футболист играет в «Спартаке», он обязан думать только о максимальных целях», — цитирует Карреру Sport24.
Он также подчеркнул, что в футболе многое решает ментальность.
Напомним, что игра «Спартак» — «Оренбург», которая прошла на поле стадиона «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с семью очками.
Красно-белые в четвёртом туре сыграют на выезде с «Уралом» 6 августа.
Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы над «Оренбургом».