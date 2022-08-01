Захаров: не могу не болеть за Кузнецова — слишком большой кусок жизни мы прошли вместе
- РИА Новости
«Жека Кузнецов, мой бывший партнёр. Я прекрасно понимаю, что его в чём-то уже ограничивает возраст, но не болеть за него не могу — слишком большой кусок жизни мы прошли вместе. Из молодых нравится на вышке Руслан Терновой, на трамплине — Никита Шлейхер. Эти ребята совершенно определённо могут составить конкуренцию китайцам. Главное, чтобы они сами в это поверили и правильно расставили дальнейшие приоритеты. Таким приоритетом точно не должна быть задача стать лучшим в России», — заявил Захаров в интервью RT.
Ранее Захаров рассказал, что нужно делать российским прыгунам в воду для равного выступления с китайцами.