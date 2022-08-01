Адвокат Добровинский считает, что Газизов не добьётся успеха в суде против «Спартака»

Адвокат Александр Добровинский поделился мнением о судебном деле бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова против московской команды.

«Шамиль Газизов ушел до того, как клуб достиг тех результатов, за которые ему «обещали» бонус. А по поводу обещания Леонида Федуна отдать Газизову 10% акций клуба — это вообще смешно, поскольку Федун не единственный акционер клуба», — приводит слова Добровинского «Советский спорт».

Он также заявил, что даже с опубликованной распиской, в которой Федун пообещал дополнительные выплаты, Газизов ничего в судье не добьётся.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».

Ранее Верховный суд республики Башкортостан отказал Газизову в восстановлении на должности в «Спартаке» и компенсации за увольнение.