Полузащитник «Ахмата» Трошечкин: не понимаю людей, кто боится в Чечне из отеля выйти

Хавбек «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал о жизни в Чеченской Республике.

«Не понимаю людей, которые не выходят за пределы отеля, боятся. Блин, тебе с таким настроем везде будет некомфортно», — приводит слова Трошечкина Sport24.

Он также подчеркнул, что всегда можно наткнуться на негатив, если хочется, но он не заметил минусов, которые бы мешали ему жить.

«У жены тоже нет вопросов. Кстати, она удивлялась чистоте асфальта: заметили, что его моют пеной каждый день», — заключил Трошечкин.

Футболист присоединился к «Ахмату» в зимнее трансферное окно. В сезоне-2021/22 он провёл 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назвал произволом судейство в матче «Сочи» — «Ахмат».