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Гендиректор «Шахтёра»: наш футбол они убили, а у себя в России спокойно играют

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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин негативно высказался в адрес российского футбола на фоне событий на Украине.

«Наш футбол они убили, а в России спокойно играют, ещё и претендуют на то, чтобы выступать в Лиге чемпионов, хотят на чемпионат мира. У них всё в порядке, а мы страдаем. ФИФА их ещё и поддерживает», — цитирует Палкина ua.tribuna.com.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» потребует от ФИФА €50 млн.

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