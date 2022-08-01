Источник: Левандовски вернулся в Мюнхен, чтобы провести встречу с руководством «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен, чтобы завершить дела с руководством «Баварии».

По информации Sportowe Fakty, игрок проведёт встречу со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и главным тренером Юлианом Нагельсманом. Отмечается, что темой переговоров станут высказывания сторон в прессе на фоне перехода Левандовски в «Барселону».

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба.