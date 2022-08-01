Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список лучших спортсменов столицы США.

Лучшими спортсменам Вашингтона по версии The Sporting News также стали Уэс Анселд, Даррелл Грини и Уолтер Джонсон.

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач.

Российский хоккеист занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На второй позиции Горди Хоу (801). Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду.