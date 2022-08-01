Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал лучшим игроком матча за Суперкубок Франции с «Нантом».

Игра прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 4:0 в пользу ПСЖ. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и дважды Неймар.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Хави просит руководство «Барселоны» подписать контракт с Месси.