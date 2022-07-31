Зинченко рассказал, что ему было грустно тренироваться с «Сити» перед переходом в «Арсенал»

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какие эмоции испытал после новостей об уходе из «Манчестер Сити».

«Эмоционально сложно. Осознавал, что буду покидать «Сити», со всеми воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно. Но в то же время я загорелся новым вызовом», — рассказал Зинченко на YouTube-канале «Влада Седан».

В летнее трансферное окно Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». Украинец присоединился к «Ман Сити» в 2016 году. Всего в составе английской команды он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переход Зинченко в «Арсенал».