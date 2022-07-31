военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зинченко рассказал, что ему было грустно тренироваться с «Сити» перед переходом в «Арсенал»

Короткая ссылка
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какие эмоции испытал после новостей об уходе из «Манчестер Сити».

«Эмоционально сложно. Осознавал, что буду покидать «Сити», со всеми воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно. Но в то же время я загорелся новым вызовом», — рассказал Зинченко на YouTube-канале «Влада Седан».

В летнее трансферное окно Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». Украинец присоединился к «Ман Сити» в 2016 году. Всего в составе английской команды он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переход Зинченко в «Арсенал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить