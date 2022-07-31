военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Фенербахче» выпустили заявление по поводу скандирования фанатами фамилии Путина

Короткая ссылка
В турецком футбольном клубе «Фенербахче» выступили с заявлением по поводу инцидента в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с киевским «Динамо» (1:2).

«Клуб подчеркнул, что 20-секундное выступление с части трибун в 120-минутном матче не может трактоваться как политическая позиция и возлагать ответственность на клуб как на юридическое лицо было бы несправедливо», — говорится в заявлении.

Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».

Ранее в «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить