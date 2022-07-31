В «Фенербахче» выпустили заявление по поводу скандирования фанатами фамилии Путина

В турецком футбольном клубе «Фенербахче» выступили с заявлением по поводу инцидента в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с киевским «Динамо» (1:2).

«Клуб подчеркнул, что 20-секундное выступление с части трибун в 120-минутном матче не может трактоваться как политическая позиция и возлагать ответственность на клуб как на юридическое лицо было бы несправедливо», — говорится в заявлении.

Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».

Ранее в «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина.