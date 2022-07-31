В «Фенербахче» выпустили заявление по поводу скандирования фанатами фамилии Путина
«Клуб подчеркнул, что 20-секундное выступление с части трибун в 120-минутном матче не может трактоваться как политическая позиция и возлагать ответственность на клуб как на юридическое лицо было бы несправедливо», — говорится в заявлении.
Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.
«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.
28 июля сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче».
Ранее в «Фенербахче» отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок про Путина.