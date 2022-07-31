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Ловрен — о разгроме «Локомотива»: первый тайм был сложным

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Лёгким я бы назвал второй тайм. Первый был сложным. И вообще, мы сегодня увидели два совершенно разных «Зенита», — заявил Ловрен в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в первой половине игры футболистам «Зенита» не хватило активности в атаке, также игроков подвела реализация моментов.

«Во втором тайме понеслись вперёд, и всё, что создали, сумели реализовать и одержали такую победу», — заключил он.

«Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. 

Мячи забили Вендел (на 63-й минуте), Клаудиньо (на 75-й минуте), Иван Сергеев (на 81-й и 92-й минутах) и Зелимхан Бакаев (на 91-й минуте, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

Ранее Родриго заявил, что футболисты «Зенита» были уверены в победе над «Локомотивом».

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