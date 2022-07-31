Каттани: Юран не был кандидатом на пост тренера «Спартака»
«Это не так. Мы знакомы с Юраном, у нас хорошие отношения. Однако на пост главного тренера «Спартака» после ухода Паоло Ваноли Сергей не рассматривался», — цитирует Каттани «Матч ТВ».
53-летний Юран в данный момент является главным тренером «Химок». Он возглавил подмосковный клуб в феврале 2021 года. СМИ сообщали, что бывший форвард «Спартака» может возглавить столичный клуб.
Ранее Андрей Канчельскис призвал руководство «Спартака» дать шанс Александру Мостовому.