Малком назвал Дзюбу хорошим и душевным человеком

Нападающий «Зенита» Малком выразил надежду на скорую встречу с бывшим партнёром по петербургской команде Артёмом Дзюбой.

«В раздевалке без Дзюбы за веселье отвечаем мы. Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артёму огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами», — цитирует 26-летнего бразильца «Матч ТВ».

Малком признался, что Дзюба очень ему помог в первые дни в «Зените».

«Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всём. И надеюсь, мы скоро увидимся», — заключил он.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может вернуться к кандидатуре Дзюбы из-за вылета из Лиги чемпионов.