Малком назвал Дзюбу хорошим и душевным человеком
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«В раздевалке без Дзюбы за веселье отвечаем мы. Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артёму огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами», — цитирует 26-летнего бразильца «Матч ТВ».
Малком признался, что Дзюба очень ему помог в первые дни в «Зените».
«Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всём. И надеюсь, мы скоро увидимся», — заключил он.
22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может вернуться к кандидатуре Дзюбы из-за вылета из Лиги чемпионов.