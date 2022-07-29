«Пари НН» подарил абонемент юноше, который подвергся нападению хулиганов

«Пари НН» пригласил на стадион 14-летнего Дмитрия, который недавно подвергся нападению хулиганов в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщается в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

Уточняется, что генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов вручил Дмитрию, членам его семьи и друзьям подарки, абонементы и пригласил их на матчи клуба.

Следующим соперником «Пари НН» станет ЦСКА. Матч пройдёт 31 июля. Начало — в 15:00.

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о разгромном поражении от подмосковных «Химок» в матче второго тура чемпионата России по футболу.