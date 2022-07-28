Агент Шомуродова сообщил, что футболист близок к уходу из «Ромы»
«Элдор не поехал на игру с «Тоттенхэмом», потому что находится в шаге от перехода в другую команду. Аренда или полноценный трансфер? Эти вопросы лучше адресовать «Роме», — приводит слова Муминова Championat.asia.
Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», в которой провёл 40 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает вариант с продажей Шомуродова в летнее трансферное окно.