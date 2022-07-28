Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трёхлетний контракт

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Полузащитник Магомед Оздоев может продолжит карьеру в «Урале».
Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трёхлетний контракт
  • Gettyimages.ru

«Урал» предлагает Оздоеву контракт на три года с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает Eurostavka.ru.

Уточняется, что стороны на данный момент не пришли к соглашению. Оздоева не устраивает зарплата, предложенная «Уралом». 

Оздоев стал свободным агентом летом 2022 в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду

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