Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трёхлетний контракт

Полузащитник Магомед Оздоев может продолжит карьеру в «Урале».

«Урал» предлагает Оздоеву контракт на три года с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает Eurostavka.ru.

Уточняется, что стороны на данный момент не пришли к соглашению. Оздоева не устраивает зарплата, предложенная «Уралом».

Оздоев стал свободным агентом летом 2022 в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду