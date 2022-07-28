Источник: «Урал» предлагает Оздоеву трёхлетний контракт
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«Урал» предлагает Оздоеву контракт на три года с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает Eurostavka.ru.
Уточняется, что стороны на данный момент не пришли к соглашению. Оздоева не устраивает зарплата, предложенная «Уралом».
Оздоев стал свободным агентом летом 2022 в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду