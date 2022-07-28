Спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest пройдёт в Москве с 26 по 27 августа
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На протяжении двух дней гости мероприятия смогут увидеть зрелищные трюки на гидроциклах от главных райдеров России и мира в аквабайк-фристайле, а также шоу на флайбордах на реактивных струях воды на высоте до 20 метров.
На фестивале пройдут квалификация и чемпионат России в дисциплине «BMX-фристайл» с выступлением лучших атлетов и участников олимпийской сборной.
Отмечается, что на главной сцене будут выступать популярные российские диджеи и хитмейкеры Feduk, Недры, Captown.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ 30 июля пройдёт фестиваль неолимпийских видов спорта, где состоятся показательные выступления на самокатах, вейкборде и роликах, а также шоу-программа по капоэйре.