Спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest пройдёт в Москве с 26 по 27 августа

При поддержке Департамента спорта города Москвы на большой парковке у яхт-клуба на территории арт-кластера «Красный Октябрь» состоится спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest.

На протяжении двух дней гости мероприятия смогут увидеть зрелищные трюки на гидроциклах от главных райдеров России и мира в аквабайк-фристайле, а также шоу на флайбордах на реактивных струях воды на высоте до 20 метров.

На фестивале пройдут квалификация и чемпионат России в дисциплине «BMX-фристайл» с выступлением лучших атлетов и участников олимпийской сборной.

Отмечается, что на главной сцене будут выступать популярные российские диджеи и хитмейкеры Feduk, Недры, Captown.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ 30 июля пройдёт фестиваль неолимпийских видов спорта, где состоятся показательные выступления на самокатах, вейкборде и роликах, а также шоу-программа по капоэйре.