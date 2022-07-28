Роднина предположила, в каком году Россия вернётся на международную спортивную арену

Депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о возвращении отечественных спортсменов на международную арену.

«Варианты могут быть разные. Но полноценное возвращение будет примерно в 2024 году. Надежда есть. Упадёт ли уровень российских спортсменов? Мы разрабатывали достаточно большую программу международных соревнований», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что самое страшное для спортсменов — потерять игровой опыт.

Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее заместитель министра спорта Одес Байсултанов заявил, что мировой спорт без российских и белорусских спортсменов невозможен.