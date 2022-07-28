Джонсон проведёт реванш с Гончаровым на турнире АСА 143

Американский боец Absolute Championship Akhmat (ACA) Тони Джонсон проведёт поединок с Евгением Гончаровым.

Бой пройдёт 27 августа на турнире АСА 143 в Краснодаре на арене «Баскет-холл», сообщает президент ACA Алексей Яценко.

Напомним, что первый поединок между россиянином и Джонсоном был признан несостоявшимся. При повторной встрече 31 августа 2019 года Гончаров забрал титул чемпиона, одержав победу судейским решением. На его счету 17 побед при трёх поражениях.

Джонсон проигрывал шесть раз при 16 победах.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение промоутера ACA Майрбека Хасиева, который вошёл в клетку посредине боя и остановил его из-за пассивного поведения спортсменов.