Агент Лаксальта сообщил, что игрок восстановился от травм и готов играть

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал, что футболист полностью восстановился от травмы.

«Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. Что касается его судьбы, то у него нет планов покинуть «Динамо». Ему нравится город и клуб», — приводит слова Красоуски Sport24.

В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями.

Следующим соперником «Динамо» 30 июля станет «Факел». Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лаксальт вынужден пропустить первые два-три матча РПЛ сезона-2022/23.