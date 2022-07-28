Агент Лаксальта сообщил, что игрок восстановился от травм и готов играть

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Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал, что футболист полностью восстановился от травмы.
Агент Лаксальта сообщил, что игрок восстановился от травм и готов играть
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«Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. Что касается его судьбы, то у него нет планов покинуть «Динамо». Ему нравится город и клуб», — приводит слова Красоуски Sport24.

В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями.

Следующим соперником «Динамо» 30 июля станет «Факел». Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лаксальт вынужден пропустить первые два-три матча РПЛ сезона-2022/23.

 

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