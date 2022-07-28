Bild: экс-вратарь «Арсенала» Леманн повредил бензопилой гараж соседа

Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн уличён в повреждении чужого имущества.

Леманн владеет недвижимостью у озера Штарнбергер-Зе, которую он купил 15 лет назад за €4,5 млн, и конфликтует с соседями из-за гаража, который находится на соседнем участке, сообщает Bild. По мнению бывшего голкипера, здание частично находится на его территории.

Недавно Леманн проник на чужую территорию и уничтожил стойки, которые поддерживают крышу сооружения, бензопилой. Йенс заранее оборвал провода камеры видеонаблюдения, однако она продолжила работать от аккумулятора.

Ущерб оценивается в несколько сотен евро. Соседи уже обратились в полицию, и сейчас выясняется, не имеет ли спортсмен отношения к более ранним фактам повреждения гаража.

За свою карьеру Леманн выступал за «Шальке», «Милан», «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт». Он завершил карьеру футболиста в 2011 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в «Барселону» из бразильского «Сантоса».