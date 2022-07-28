Гендиректор «Унион Эспаньола» сообщил о трудностях в переговорах с ЦСКА по Мендесу 

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Генеральный директор чилийского футбольного клуба «Унион Эспаньола» Луис Бакедано рассказал о появившихся трудностях в переговорах по переходу полузащитника команды Виктора Фелипе Мендеса в ЦСКА.
Гендиректор «Унион Эспаньола» сообщил о трудностях в переговорах с ЦСКА по Мендесу 
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«Мы всё ещё ничего не решили, и очень вероятно, что нам нужно будет дополнительно переговорить с представителями ЦСКА, иначе переход не состоится. Поэтому мы находимся в ожидании касательно этого вопроса», — цитирует Бакедано En Cancha.

Прежде Бакедано заявлял, что не собирается вести переговоры с российскими клубами, а продать игрока «Унион» может только в Европу.

22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мендес провёл первую тренировку с ЦСКА.

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