Гендиректор «Унион Эспаньола» сообщил о трудностях в переговорах с ЦСКА по Мендесу 

Генеральный директор чилийского футбольного клуба «Унион Эспаньола» Луис Бакедано рассказал о появившихся трудностях в переговорах по переходу полузащитника команды Виктора Фелипе Мендеса в ЦСКА.

«Мы всё ещё ничего не решили, и очень вероятно, что нам нужно будет дополнительно переговорить с представителями ЦСКА, иначе переход не состоится. Поэтому мы находимся в ожидании касательно этого вопроса», — цитирует Бакедано En Cancha.

Прежде Бакедано заявлял, что не собирается вести переговоры с российскими клубами, а продать игрока «Унион» может только в Европу.

22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мендес провёл первую тренировку с ЦСКА.