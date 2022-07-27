Морьентес: будет странно увидеть Роналду в футболке «Атлетико»

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес высказался о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико».

«Я бы очень хотел, чтобы Криштиану поиграл в Ла Лиге, но мне кажется странным увидеть Роналду в футболке «Атлетико», — цитирует Морьентеса AS.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее болельщики «Атлетико» выступили с заявлением по поводу возможного перехода Роналду в мадридский клуб.