Источник: решение о проведении операции футболисту Пиняеву примут 29 июля

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Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может обойтись без операции при лечении левостороннего спонтанного пневмоторакса.
Источник: решение о проведении операции футболисту Пиняеву примут 29 июля
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, врачи склоняются к тому, что операцию делать не придётся.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

Ранее врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев поделился информацией о состоянии Пиняева.

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