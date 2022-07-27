Источник: решение о проведении операции футболисту Пиняеву примут 29 июля

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может обойтись без операции при лечении левостороннего спонтанного пневмоторакса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, врачи склоняются к тому, что операцию делать не придётся.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

Ранее врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев поделился информацией о состоянии Пиняева.