Мартинес высказался о переходе из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»

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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».
Мартинес высказался о переходе из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»
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«Для меня большая честь присоединиться к этому великому клубу. Я очень много работал ради этого момента, а теперь буду стараться ещё больше», — цитирует Мартинеса пресс-служба МЮ.

По словам футболиста, предстоит много работы, но он верит, что с главным тренером английского клуба всё получится. Он также поблагодарил «Аякс» и фанатов за поддержку.

В сезоне-2021/22 24-летний игрок провёл за «Аякс» 36 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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