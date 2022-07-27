Мартинес высказался о переходе из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь присоединиться к этому великому клубу. Я очень много работал ради этого момента, а теперь буду стараться ещё больше», — цитирует Мартинеса пресс-служба МЮ.

По словам футболиста, предстоит много работы, но он верит, что с главным тренером английского клуба всё получится. Он также поблагодарил «Аякс» и фанатов за поддержку.

В сезоне-2021/22 24-летний игрок провёл за «Аякс» 36 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.