Минспорт: мировой спорт не может существовать без российских атлетов

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Заместитель министра спорта Одес Байсултанов считает, что мировой спорт без российских и белорусских спортсменов невозможен.
Минспорт: мировой спорт не может существовать без российских атлетов
  • РИА Новости

«Первые последствия этих деструктивных действий мы преодолели: за последние месяцы на территории нашей страны прошел ряд значимых спортивных мероприятий и всероссийского, и мирового уровня. Это еще раз доказывает, что мировой спорт невозможен без российских и белорусских спортсменов», — цитирует Байсултанова ТАСС.

Он напомнил, что на российский спорт оказывается беспрецедентное давление.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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