Родионенко: российские гимнасты не теряют надежды выступить на Олимпиаде-2024

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном недопуске россиян к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Мы не опускаем руки. Ребята работают, надежда не теряется. Мы сами опасались, потому что нет стимула, как раньше. Ведь другие спортсмены сейчас готовятся к осеннему чемпионату мира в Ливерпуле, а это отборочный турнир перед Олимпиадой. Его нам придется пропустить, но есть надежда на 2023 год», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.