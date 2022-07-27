Кавазашвили — о возможном уходе Мозеса: это будет беда для «Спартака»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном уходе хавбека красно-белых Виктора Мозеса из клуба.
Кавазашвили — о возможном уходе Мозеса: это будет беда для «Спартака»
  • РИА Новости

«Это будет беда для «Спартака». Он единственный полузащитник, который результативный, может играть, атаковать и на скорости обойти противника, забить гол и так далее», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Мозес — агрессивный и полезный игрок для московского клуба. По его словам, он будет очень сожалеть, если это произойдёт.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе Мозеса.

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