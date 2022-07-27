Мостовой заявил, что без иностранцев уровень футбола в России проседает

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из «Спартака».
Мостовой заявил, что без иностранцев уровень футбола в России проседает
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«Ясно, что Мозес — один из лучших футболистов. К счастью, в «Спартаке» есть большое количество футболистов, которые могут сыграть. Конечно, не так, как Мозес. Уровень проседает без иностранцев», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что в российском футболе скоро будет много потерь.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе Мозеса.

 

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