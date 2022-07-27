«Торино» не заинтересован в услугах Мосеза

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти отреагировал на новость об интересе к полузащитнику московского «Спартака» Виктору Мозесу.



«Не стоит верить слухам. Мы не интересуемся Мозесом, а его агент не связывался с нашим клубом», — цитирует Ваньяти Sport24.

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что Мозес может покинуть «Спартак» по требованию супруги. Агент футболиста предлагал услуги своего клиента «Интеру», «Торино» и нескольким английским клубам.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что к отъезду защитника «Динамо» Гильермо Варелы из России могла быть причастна его девушка.