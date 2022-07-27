Черышев рассказал о поиске нового клуба

Полузащитник Денис Черышев высказался о своём будущем.

«У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем все замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде», — написал Черышев в своих социальных сетях.

Он также заявил, что пока не может ответить на вопрос, когда он выберет новый клуб, потому что нужно сделать правильный выбор. Он выразил надежду, что скоро наступит ясность, и он присоединится к новому коллективу с амбициями.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Черышев с момента ухода из «Валенсии» не получал предложений от других команд.