Памятник Игорю Нетто откроют на домашнем стадионе «Спартака» 31 июля
- РИА Новости
«В воскресенье в 15:00 мск состоится открытие памятника Игорю Нетто у трибуны С стадиона «Открытие Арена», — сообщает пресс-служба «Спартака».
Нетто является чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР.
9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на домашней арене «Спартака» открыли именную табличку в его честь на трибуне C.
«Спартак» 31 июля в матче третьего тура чемпионата России по футболу примет «Оренбург».
Ранее сообщалось, что Wildberries станет поставщиком формы для «Спартака».