Памятник Игорю Нетто откроют на домашнем стадионе «Спартака» 31 июля

В «Спартаке» сообщили, дату и место открытия памятника бывшему капитану красно-белых Игорю Нетто .

«В воскресенье в 15:00 мск состоится открытие памятника Игорю Нетто у трибуны С стадиона «Открытие Арена», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Нетто является чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР.

9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на домашней арене «Спартака» открыли именную табличку в его честь на трибуне C.

«Спартак» 31 июля в матче третьего тура чемпионата России по футболу примет «Оренбург».

Ранее сообщалось, что Wildberries станет поставщиком формы для «Спартака».