Мостовой назвал возможный переход Нобоа в ЦСКА оптимальным вариантом

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможный переход хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

«Первое, что я сказал, когда увидел Федотова в ЦСКА, — это то, что он обязан взять с собой Нобоа. В физических кондициях хороших находится, голова есть, ноги в порядке, передачи раздаёт отменно», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Он также заявил, что у Нобоа и Федотова складывалась хорошая работа в «Сочи», а если новый тренер ЦСКА хочет видеть полузащитника в команде, то клуб встроит его в состав. По его словам, это был бы оптимальный вариант, на который будет интересно посмотреть.

Эквадорский полузащитник в сезоне-2021/22 в 29 матчах за «Сочи» забил десять мячей и отдал девять результативных передач. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нобоа может продолжить карьеру в ЦСКА.