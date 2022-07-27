В «Ахмате» считают, что Агаларову по силам ещё раз стать лучшим бомбардиром РПЛ

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил перспективы форварда команды Гамида Агаларова в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Ахмате» считают, что Агаларову по силам ещё раз стать лучшим бомбардиром РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Гамид освоился в команде. И мы, и он надеемся, что он продолжит забивать и приносить пользу команде. Ему вполне по силам стать ещё раз лучшим бомбардиром чемпионата. Он это ещё докажет», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22.

Во втором туре РПЛ «Ахмат» обыграл воронежский «Факел» — 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о дебютном голе форварда Гамида Агаларова за «Ахмат».

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