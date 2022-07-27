Рианчо — о словах Глушакова в свой адрес: он хочет снова быть в прессе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на критику полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии, за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле. Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока. Рианчо назвал это заявление большой шуткой.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, там он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Глушаков ответил Рианчо, который назвал возможное возвращение хавбека в московскую команду большой шуткой.