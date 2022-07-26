Суарес сообщил, что достиг предварительной договорённости с «Насьоналем»

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Форвард сборной Уругвая Луис Суарес может вернуться в «Насьональ», в котором начинал свою карьеру.

«Я достиг предварительной договорённости о переходе в «Насьональ». Было невозможно сказать нет такому шансу. Надеюсь, финальные детали скоро уладим и объявим о сделке официально», — написал Суарес в своих социальных сетях.

Последние два сезона уругваец выступал за «Атлетико», контракт с которым истёк 30 июня. Также Суарес выступал за «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».

Ранее сообщалось, что Суарес может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

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