Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»
«Спасибо за всё, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять», — написал Бистрович в своих социальных сетях.
Также он оставил аббревиатуру ЦВБП — «ЦСКА всегда будет первым».
Футболист взят в аренду с возможностью выкупа.
В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.
Ранее «Лечче» объявил о переходе Бистровича.