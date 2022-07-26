Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»

Полузащитник Кристиян Бистрович попрощался с московским ЦСКА после перехода в итальянский «Лечче».

«Спасибо за всё, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять», — написал Бистрович в своих социальных сетях.

Также он оставил аббревиатуру ЦВБП — «ЦСКА всегда будет первым».

Футболист взят в аренду с возможностью выкупа.

В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.

Ранее «Лечче» объявил о переходе Бистровича.