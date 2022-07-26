«Матч ТВ»: ЭСК РФС нашла две ошибки в одном эпизоде матча «Краснодар» — «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«По нашей информации, именно этот эпизод принято считать следующим образом: было две ошибки — и локоть, и неспортивное поведение. То есть, по идее, Соболев должен был быть удалён с поля», — сказал ведущий программа «Правила игры» на «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.
Он также заявил, что результаты ЭСК РФС станут известны в среду.
Напомним, что Александр Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону Кордобы, который указывал судье на нарушение.
Ранее известный тренер Евгений Бушманов похвалил наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля за то, что тот не обсуждает работу судей.