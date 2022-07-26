Globo: Фернандес не воспользовался правом ФИФА, чтобы перейти в «Сантос»
- РИА Новости
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Об этом сообщает Globo Esporte.
Напомним, что 31-летний спортсмен приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не позволил Фернандесу перейти в «Сантос».