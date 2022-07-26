Globo: Фернандес не воспользовался правом ФИФА, чтобы перейти в «Сантос»

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Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес не стал пользоваться правилом ФИФА, позволяющим иностранным игрокам приостанавливать свои контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, чтобы перейти в бразильский «Сантос».
Globo: Фернандес не воспользовался правом ФИФА, чтобы перейти в «Сантос»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Об этом сообщает Globo Esporte.

Напомним, что 31-летний спортсмен приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не позволил Фернандесу перейти в «Сантос».

 

 

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