Globo: Фернандес не воспользовался правом ФИФА, чтобы перейти в «Сантос»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес не стал пользоваться правилом ФИФА, позволяющим иностранным игрокам приостанавливать свои контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, чтобы перейти в бразильский «Сантос».

Об этом сообщает Globo Esporte.

Напомним, что 31-летний спортсмен приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не позволил Фернандесу перейти в «Сантос».