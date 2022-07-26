Свищёв назвал странным слоган Олимпийских игр в Париже

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Свищёв назвал странным слоган Олимпийских игр в Париже
  • AFP
  • © Colin BERTIER

«Странный лозунг — не понимаю, о какой открытости они говорят. Парижу сейчас нужно решить финансовые вопросы, поскольку есть проблемы с подготовкой к Играм. В стране очереди в магазинах, топливо дорожает. О какой Олимпиаде сейчас говорить? Это будут самые сложные Игры», — цитирует Свищёва ТАСС.

Слоганом Олимпиады в Париже станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open). Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на Играх 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить