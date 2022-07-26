Свищёв назвал странным слоган Олимпийских игр в Париже

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Странный лозунг — не понимаю, о какой открытости они говорят. Парижу сейчас нужно решить финансовые вопросы, поскольку есть проблемы с подготовкой к Играм. В стране очереди в магазинах, топливо дорожает. О какой Олимпиаде сейчас говорить? Это будут самые сложные Игры», — цитирует Свищёва ТАСС.

Слоганом Олимпиады в Париже станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open). Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на Играх 2024 года.