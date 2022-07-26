Поздняков: ОКР ведёт работу по обеспечению возможности отбора россиян на Игры-2024

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР проводит работу по обеспечению возможности квалификации спортсменов на Игры 2024 года в Париже.
Поздняков: ОКР ведёт работу по обеспечению возможности отбора россиян на Игры-2024
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Несмотря на все обстоятельства, ОКР является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведём работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в квалификации на Игры-2024.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на Играх 2024 года.

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