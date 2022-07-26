Бабаев оценил новый формат Кубка России по футболу

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Президент ЦСКА Роман Бабаев высказался о новом формате Кубка России по футболу.
Бабаев оценил новый формат Кубка России по футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Кубок России будет менее интересным, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется формат его проведения, сохраняется тот самый интересный для болельщиков и футболистов вариант double elimination. Много нововведений, которые будут весьма полезными», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Он также отметил, что пока рано говорить об изменении финансирования Кубка России. По словам функционера, остаётся ещё много вопросов, связанных с календарём и вещателями.

Напомним, что была создана рабочая группа по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему главы клубов РПЛ отказались от проведения Кубка лиги.

 

 

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