Агент Головина: Александр находится в полной боевой готовности перед стартом сезона

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о ходе подготовки хавбека сборной России к старту в чемпионате Франции по футболу и Лиге чемпионов УЕФА.
Агент Головина: Александр находится в полной боевой готовности перед стартом сезона
  • AFP
  • © Damien Meyer

«Подготовка к сезону идёт по плану. Саша очень усердно тренируется к первым матчам. Он находится в полной боевой готовности и с нетерпением ждёт матчей квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Франции», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Монако» способен пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Клюев также подтвердил, что 26-летний россиянин остается во французском клубе.

Головин присоединился к «Монако» в 2018 году. В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 40 матчей, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач. 

Transfermarkt оценивает полузащитника в €25 млн.

Ранее агент Головина рассказал о предложении «Ньюкасла».

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